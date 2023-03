COLDBOUND :: Neuer Track u.a. mit Gastsängerin Lindsay Schoolcraft

Die Dark Progressive Symphonic Metal Band COLDBOUND hat eine neue Single und ein Video für den Song „Skies Are Weeping“ veröffentlicht. Dies ist nicht nur ein weiterer Song im Katalog von COLDBOUND, sondern ein erhabenes kreatives Kollektiv vieler Künstlerseelen, die sich zusammengetan haben und zu einer Einheit verschmolzen sind, um diese Idee ins Leben zu rufen. Die Mitglieder von COLDBOUND haben bereits in anderen bekannten Bands wie Delain, Ensiferum, Finntroll und Cradle Of Filth mitgewirkt. https://coldbound.bandcamp.com