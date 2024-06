CLAN OF XYMOX :: Neues Video zur neuen EP

CLAN OF XYMOX haben heute ein neues Video zur EP „X-Odus“ veröffentlicht, dem ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „Exodus“. Die neue „X-Odus“ EP enthält Remixe von TRAITRS, The Bellwether Syndicate, Principe Valiente und anderen. „Exodus“, das 18. Album der Band, wird am 7. Juni von Metropolis Records auf allen digitalen und Streaming-Formaten sowie als CD-Version veröffentlicht. Clan of Xymox werden im Juni durch Nordamerika touren.

https://clanofxymox.bandcamp.com/album/x-odus

1984 in Amsterdam gegründet, wurde CLAN OF XYMOX zu einer der wichtigsten Stützen des 4AD-Labels. In ihrer vier Jahrzehnte währenden Karriere wurden Clan of Xymox zu einer der einflussreichsten Bands in den Bereichen Dark Wave, Goth und Post-Punk.