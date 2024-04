CHRISTIAN DEATH :: 2024 European „Armageddon Tour“

Die legendäre Gothic-Rock-Band CHRISTIAN DEATH hat eine Reihe von Tourdaten für Europa angekündigt. Die „Armageddon Tour“ wird die Band von Spanien durch Deutschland, Belgien, Polen, Italien, Frankreich, die Niederlande und die Tschechoslowakei führen, bevor sie am 3. Juni in Irland endet.

CHRISTIAN DEATH werden ihr aktuelles Album „Evil Becomes Rule“ unterstützen und dabei Klassiker aus ihrem umfangreichen Backkatalog spielen.

Armageddon Tour Europe 2024

May 11 – Madrid, ES @ DarkMAD

May 13 – Bochum, DE @ Matrix

May 15 – Kassel, DE @ Goldgrube

May 16 – Berlin, DE @ Lido

May 17 – Leipzig, DE @ Wave Gotik Treffen

May 19 – Krakow, PL @ Gwarek

May 21 – Hamburg, DE @ Bambi Galore

May 23 – Trier, DE @ Mergener Hof

May 24 – Martigny, CH @ Sunset Bar

May 25 – Modena, IT @ NotteTempio

May 26 – Milan, IT @ Legend Club

May 28 – Prague, CZ @ Kasarna Karlin

May 30 – Drachten, NL @ Iduna Poppodium

May 31 – Eernegem, BE @ B52 Music Club

June 1 – Paris, FR @ La Boule Noire

June 3 – Dublin, IE @ The Grand Social