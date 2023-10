CHILDREN OF BODOM :: Das finale (Live-)Album angekündigt

Die finnische Melodic Death Metal Band CHILDREN OF BODOM wird das letzte Album ihrer Karriere, „A Chapter Called Children of Bodom (Final Show in Helsinki Ice Hall 2019)“, am 15. Dezember 2023 über Spinefarm veröffentlichen.

Preorder: https://childrenofbodom.lnk.to/AChapterCalledC.O.B

Das mit dem Segen des Nachlasses von Alexi Laiho veröffentlichte Konzertalbum bildet den Abschluss der Karriere der legendären Band, die 1993 in Espoo, Finnland, als Inearthed begann. Im Laufe ihrer Karriere haben CHILDREN OF BODOM zehn Studioalben, zwei Live-Alben, zwei EPs, zwei Compilation-Alben und eine DVD veröffentlicht. Die endgültige Besetzung der Gruppe bei ihrer Auflösung im Jahr 2019 bestand aus Alexi Laiho (Leadgitarre, Leadgesang), Jaska Raatikainen (Schlagzeug), Henkka Seppälä (Bass), Janne Wirman (Keyboard) und Daniel Freyberg (Rhythmusgitarre).

2019 gaben CHILDREN OF BODOM ihr letztes Konzert in Helsinki mit dem Titel „A Chapter Called Children of Bodom“, bevor sich die Band auflöste. Im Jahr 2020 machten Laiho und Freyberg als Bodom After Midnight weiter, doch leider verstarb Laiho, der eines der Gründungsmitglieder von CHILDREN OF BODOM und der einzige Songschreiber war, am 29. Dezember 2020.

Daniel Freyberg: „It’s great to have that final show transformed into a live album. For those who attended, it’s a time travel back to that moment. And for those who didn’t, it’s an opportunity to experience how the chapter called CHILDREN OF BODOM was closed.“

‚A Chapter Called Children of Bodom (Final Show in Helsinki Ice Hall 2019)‘

will be available in the following formats:

=> CD Jewel Case

=> Standard 140gm Black Vinyl Double LP

=> Ltd Edition 140gm Red Marble Double LP

=> Ltd Edition 140gm Red & Black Splatter Double LP