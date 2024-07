CHARLOTTE WESSELS :: Neuer Song mit Simone Simons

Die Singer-Songwriterin CHARLOTTE WESSELS (ex-DELAIN) hat sich für ihre neue Single „Dopamine“ mit Simone Simons von EPICA zusammengetan. Der Track ist Teil von Wessels‘ erstem Soloalbum „The Obsession“, das am 20. September 2024 über Napalm Records veröffentlicht wird.

https://napalmrecords.com/charlotte-wessels

Unterstützt von ihren ehemaligen Bandkollegen von Delain, die zum härteren Sound des Albums beitragen, wird CHARLOTTE WESSELS „The Obsession“ noch in diesem Jahr auf die Bühne bringen. Die Reise beginnt mit einer Release-Show am 4. Oktober 2024 im TivoliVredenburg in Utrecht, gefolgt von einem speziellen Gastauftritt mit den Labelkollegen Kamelot und Ad Infinitum in Drachten am 11. Oktober 2024. Nach diesen Shows wird Wessels VOLA auf ihrer Friend of Phantom EU Tour 2024 begleiten, die am 1. November beginnt.