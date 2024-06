CHARLOTTE WESSELS :: 2. neue Single „Chasing Sunsets“

Die niederländische Singer-Songwriterin CHARLOTTE WESSELS (ex-DELAIN) meldet sich mit der neuen Single „Chasing Sunsets“ zurück, die durch ein Musikvideo ergänzt wurde. Das erste traditionelle Soloalbum The Obsession, das am 20. September 2024 über Napalm Records erscheinen wird, verspricht eine erzählerische Erkundung von Angst und Befreiung. Mit Gastauftritten von Simone Simons von Epica und Alissa White-Gluz von Arch Enemy mischt es eingängige Elemente mit progressiven und härteren Soundscapes.

Preorder: https://lnk.to/CW-TheObsession

Wessels und ihre Band werden diese Geschichte bei einer Release-Show am 4. Oktober 2024 im TivoliVredenburg in Utrecht auf die Bühne bringen. Darüber hinaus wird es in diesem Jahr einige Festivalauftritte geben, und es wurde kürzlich bekannt gegeben, dass CHARLOTTE WESSELS VOLA auf ihrer Friend of a Phantom EU Tour 2024 begleiten wird, die am 1. November beginnt.