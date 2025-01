CHANDEEN :: Neue Single

Mit „The Last Glimpse Of Your Life“ erscheint am 24. Januar das neue Album von CHANDEEN, die musikalisch zwischen Dreampop, Singer/Songwriter und Heavenly Voices angesiedelt sind. „A Crack in the Ice“ ist der neueste Track. Auf diesem übernimmt Marlene Löwy, die Tochter von Harald, den Leadgesang und verleiht dem Song eine gefühlvolle und intime Note. Das Lied beginnt sanft und entwickelt sich im Verlauf zu einem kraftvollen Wall Of Sound bis zu seinem emotionalen Höhepunkt. https://www.facebook.com/chandeenmusic

Zu hören ist der Song u.a. bei Spotify, Deezer, Amazon, etc.