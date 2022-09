CAVERNOUS GATE :: Neue Single “The Turning Veil”

CAVERNOUS GATE, das deutsche Doom-Soloprojekt von HELRUNAR-Mitbegründer und Multiinstrumentalist Sebastian “S.K.”, veröffentlichen den neuen Song “The Turning Veil” aus dem kommenden Debütalbum “Voices from a Fathomless Realm”, das am 14. Oktober via Lupus Lounge erscheinen soll.

CAVERNOUS GATE: “Ursprünglich hatte ich ‘The Turning Veil’ als reines Instrumentalstück geplant”, verrät Mastermind Sebastian “S.K.” Körkemeier verrät. “Doch die musikalische Wendung dieses Songs inspirierte mich zu einer lyrischen Idee, die auf einem Traum von solch eindringlicher Intensität basiert, dass ich ihn nie vergessen konnte.”