CATHEDRAL IN FLAMES :: Prager Goth Rocker mit neuer Single

Die Prager Gothic Rock Band CATHEDRAL IN FLAMES präsentiert ihre neue Single „Release The Pain“ mit Video – eine hypnotische Ballade über die Bewältigung von Schmerz und Tod. „Release The Pain“ ist auf allen wichtigen digitalen Plattformen erhältlich. https://cathedralinflamesprague.bandcamp.com/music

Sänger Phil Lee Fall sagt: „Als der Song geschrieben wurde, hatte ich eine ziemlich schlechte Zeit. Ich machte lange Nachtspaziergänge durch das alte Prag und mir wurde klar, dass alle Menschen, die ich treffe, früher oder später sterben werden.“

Und Gatsby fügt hinzu: „Release The Pain“ ist eine Katharsis für unsere ganze Band. Für mich stecken so viele Emotionen in diesem Song, wenn er dich nicht auf den Rücken klopft, dann tut es nichts.“