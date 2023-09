CARNAL TOMB :: Neue Single der Berliner Death Metaller

Die Berliner Death Metaller CARNAL TOMB veröffentlichen die Single „Defiled Flesh“ aus dem neuen Album „Embalmed in Decay“, das am 3. November 2023 bei Testimony Records erscheinen wird.bAufgenommen und gemischt wurde es von Tobias Engl bei Englsound in Berlin und gemastert von Sverker Widgren in den Wing Studios, Stockholm. Das Artwork wurde von Skaðvaldur gestaltet. https://www.facebook.com/CarnalTombDeathMetal

Gastauftritte auf „Embalmed in Decay“ von Serkan Niron von den türkischen Death Metal-Sickos ENGULFED beim Track ‚Draped in Disgust‘ und einige zusätzliche Intros von ehemaligen MORBID PANZER sowie PUTRESCINE und SPEEDWHORE-Gitarrist Leonhard Link setzen den köstlich giftigen Zuckerguss auf CARNAL TOMBs Darm- und Gore-Kuchen.