CADAVERIA :: Neuer Track mit Video vom aktuellen Album

Die italienischen Gothic/Black Metal Veteranen CADAVERIA freuen sich, ihr mit Spannung erwartetes neues Album “Emptiness” mit der Veröffentlichung eines neuen Videos zum Song “The Sky That Screams Above Us” weiter zu promoten. Emptiness” ist das sechste Album von CADAVERIA und wurde am 27. Mai über Time to Kill Records veröffentlicht.

Listen to it or buy it in black&white double vinyl, CD, cassette http://bit.ly/cadaveria-emptiness

Die Einfachheit der Shots, die im Studio während der Aufnahme des Songs gemacht wurden, und die Besonderheit des vertikalen Formats (geeignet für Smartphones) kommen in diesem neuen Video zusammen, als ein weiteres Beispiel für die Synthese der Kontraste, die die Band meisterhaft beherrscht.