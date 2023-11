BY A STORM :: Gitarrist wird gesucht, der auch shouten kann

Du hast Bock auf Rock? Dann kommen wir vermutlich nicht zusammen. Aber Spaß beiseite…

Wir, dass sind BY A STORM aus Oldenburg, die gerade von einem vakanten Platz an der Gitarre geplagt werden.

Wer sind wir und was bieten wir?

Wir spielen oldschool Hardcore mit metallischem Einschlag, haben ordentlich Konzertkilometern auf dem Buckel, drei Veröffentlichungen in peto, Label im Rücken und Tourpläne für 2024.

Auf deutschlandweiten Konzerten mit u.A. Billy Bio, Ignite, Agnostic Front, Slapshot, Rykers und Miozän haben wir uns einen kleinen, aber feinen Fankreis aufgebaut, den es nun gilt auszubauen.

Was wir suchen:

Aktuell war und ist Zeit immer das große Problem, daher solltest du möglichst flexibel und motiviert sein, ein mögliches Pensum von 25-50 Gigs im Jahr reißen zu können (und wollen). Natürlich haben wir alle Verständnis für die leidige Lohnarbeit und Familie, aber die Musik sollte nicht an hinterletzter Stelle stehen. Zudem solltest du dein Instrument beherrschen, die auch jenseits der 200 bpm wohl und vor allem tight fühlen und in der Lage sein, die hardcorestereotypen Gang-Shouts mitzumachen, „Whoo -Oh-Oh“ klingt halt allein nach nix. Grundsätzlich bieten wir eine Alles-Kann-Nichts-Muss-Mentalität, wenn es um die weitere Einbringung in die Band geht. Du hast Riffs oder Ideen, cool, zeig! Du willst einfach nur live spielen (und so viel Proben wir nötig; 5x die Woche ist definitiv nicht unsere Prämisse), auch cool, der Bandapparat läuft auch ohne weitere Person. Du willst reich werden…PUH, wir sollten das Genre überdenken.

Da wir unseren Proberaum in Oldenburg (in Oldenburg) haben, wäre es natürlich sinnig, dass du aus der Nähe kommst, da einer von uns ausm Pott kommt, ist Entfernung aber kein Hindernis. Wir sind 4 Typen zwischen Ende 20 und inne 40, also wäre es sicher von Vorteil, wenn du dich darauf einlassen kannst oder ähnlich alt bist, aber man ist ja auch nur so alt, wie man sich fühlt.

Falls du dich angesprochen fühlst, dann schreib uns gern, wer du bist, was du so gemacht hast und warum DU richtig für den Job bist, unter:

basofficialx@gmail.com

Alles weitere dann. Vielen Dank für Deine Aufmerksam, auf Wiedersehen und Stay True

Alex, Anselm, Kai & Nick

aka. By A Storm