BURDEN OF GRIEF :: Nächster neuer Song + Musikvideo

Am 24. November 2023 veröffentlicht die deutsche Death/Thrash-Metal-Band BURDEN OF GRIEF ihr achtes Studioalbum mit dem Titel „Destination Dystopia“ über Masssacre Records. Nach dem bereits veröffentlichten ersten Album-Appetizer „Fevered Dreams“ präsentieren BURDEN OF GRIEF nun das Musikvideo zu ihrer neuen Single „A Daydream Of Sorrow“.

Das Album erscheint als CD, Ltd. Vinyl LP und in digitaler Form, der Vorverkauf läuft unter: https://lnk.to/destinationdystopia

Es ist das erste Werk der Band seit mehr als fünf Jahren. Fünf Jahre, in denen so viel in der Welt passiert ist, dass BURDEN OF GRIEF gezwungen waren, sich textlich und musikalisch darauf zu beziehen. Verstärkt durch die beiden neuen Mitglieder Dominik Hellmuth (Gitarren) und Manuel Lüke (Schlagzeug) legen sie nun das stärkste, härteste und abwechslungsreichste Album in der fast 30-jährigen Bandgeschichte vor.