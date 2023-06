BLUTENGEL :: Neues Musikvideo im Vorfeld zur 25th-Anniversary Show

Rechtzeitig zur großen 25 Jahre BLUTENGEL Jubiläumsshow diesen Samstag, 17. Juni, in Chemnitz, veröffentlichen BLUTENGEL heute ein neues Musikvideo für ihre Fans. Der Song „Shine again“ stammt aus dem neuen Album „Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die“.

Chris Pohl gibt Einblicke auf ein paar Höhepunkte der Show:

„Am Samstag spielen wir im Wasserschloss Klaffenbach unsere Jubiläumsshow. Der Ort, an dem wir bereits zwei Mal mit über 3000 Besuchern unseren Rekord aufgestellt haben. Für unsere Jubiläumsshow MUSSTE es diese besondere Kulisse sein! Wir werden erstmals in unserer Geschichte 30 (!!!) Songs spielen und damit eine Show von weit über zwei Stunden liefern! Klassiker aus den Anfangstagen, viele Hits aus 25 Jahren Blutengel, sowie natürlich Songs vom aktuellen Album werden in würdiger Kulisse performt! Dazu natürlich unsere beliebte Liveshow, Video-Projektionen und und und… Ich hoffe, dass dieses Konzert im Gedächtnis unserer Fans bleiben wird!“

25-Jahre-Jubiläums-Show „Un:Sterblich – Our Souls Will Never“

17.06. Chemnitz, Wasserschloss Klaffenbach

Ticketinfo: https://www.outoflineshop.de/Blutengel & an allen bekannten VVK-Stellen.