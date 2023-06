Kurz nachdem sie auf dem Greenfield Festival gespielt und Nightwish auf ihrer Tour unterstützt haben, meldet sich die finnische Melodic Death Metal Truppe BLOODRED HOURGLASS mit einem neuen Song zurück: „The End We Start From“. https://brhg.lnk.to/TheEndWeStartFrom

„The End We Start From“ takes you to the melancholic Scandinavian soundscape of distinguished Bloodred Hourglass aggression, together with heartfelt lyrics of hope behind adversity.