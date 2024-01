BLOOD RED THRONE :: Letzter Track vor Albumrelease

Die norwegischen Death Metaller BLOOD RED THRONE haben die letzte Single mit dem Titel „Seeking To Pierce“ aus ihrem neuen Album „Nonagon“ veröffentlicht, das am 26. Januar 2024 über Soulseller Records erscheinen wird. Mit ihrem 11. Werk, feiern BLOOD RED THRONE ihr 26-jähriges Bestehen in der Szene. Das Album wurde von Ronnie Björnström (Bjornstromsound) gemischt und gemastert und mit einem Cover-Artwork von Giannis Nakos / Remedy Art Design versehen.

Preorder: https://soulsellerrecords.bandcamp.com

Bandgründer / Gitarrist Daniel „Død“ Olaisen kommentiert: „Blood Red Throne war schon immer eine Kombination aus Groove und Brutalität. Während wir dem BRT-Sound und -Gefühl treu bleiben, fühlt sich ‚Nonagon‘ frisch und neu an. Die Texte des Albums basieren lose auf den neun konzentrischen Kreisen der Qualen, die in Dantes ‚Inferno‘ beschrieben werden. Das Album besteht aus neun Songs, und es wäre passend, das Konzept darauf abzustimmen. Davon abgesehen ist jeder Text frei interpretierbar und ich ermutige die Leute, ihre eigene Bedeutung und Themen zu finden.“