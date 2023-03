BLOOD AND SUN :: Neuer Neo Folk/Gothic Song von kommender EP

„Wellspring“ ist die zweite Single aus „Ochre (& the collected EPs)“, der kommenden BLOOD AND SUN Compilation mit altem und neuem Material, die am 31. März 2023 erscheinen soll.

Hört euch „Wellspring“ hier an: https://orcd.co/wellspring

Preorder: https://orcd.co/ochre

Die A-Seite besteht aus der „Ochre“ EP – vier neue Tracks, die zwischen 2020 und 2022 im ländlichen Amerika aufgenommen wurden. Produziert, gemischt und gemastert wurde sie vom legendären amerikanischen Produzenten Bob Ferbrache. „The collected EPs“ auf der B-Seite beinhalten „The Confession“, das bisher nur auf dem digitalen Sampler „Communion of Saints“ von Brave Mysteries erhältlich war, sowie zwei ausverkaufte Veröffentlichungen: die Split mit Brittsommar von 2016 und die „Cain’s Orchard“ EP von 2018.