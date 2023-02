BLOOD AND SUN :: Neue Single des Dark Folk Rock Projekts

Mit „Ochre“ ist die erste Single aus BLOOD AND SUN’s kommender Dark Folk Rock Veröffentlichung „Ochre (& the collected EPs)“ erschienen. Erhältlich auf CD, Vinyl und digital ab dem 31. März 2023.

Pre-sale:

https://www.nordvis.com/blood-and-sun-a-37

https://orcd.co/ochre

https://bloodandsun.bandcamp.com/

Info:

Geschrieben von Luke Tromiczak und gespielt von einer wechselnden Gruppe von Musikern aus den Vereinigten Staaten, sind Blood and Sun bekannt für düstere und eindringliche Songs, die stark an Americana und Neo-Folk angelehnt sind – und Fans von Of the Wand and the Moon und Steve Von Til bis hin zu Wovenhand und Echo & The Bunnymen ansprechen dürften.

Luke kommentiert:

„Ochre“ markiert den gemästeten Widder und er verneigt sich, um seinen Platz einzunehmen. Klavier und Streicher dominieren dieses cineastische Arrangement, während Mandolinen durch die Hecken schleichen. Die Synthesizer von James Moy geben den Basslinien den letzten Schliff und erinnern an Angelo Badalamenti. Rituelle Opfergaben, bewaldete Haine und Tabakfelder auf Road-Trips in der Kindheit tauchen auf. Ein unwahrscheinlicher, horngekrönter Moses, getränkt in mythrisches Blut!