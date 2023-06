BLITZ UNION :: Neue Single „Freak Anthem“ aus ihrer neuen gleichnamigen EP

Die tschechischen Industrial Rocker BLITZ UNION haben die neue Single „Freak Anthem“ aus ihrer im September erscheinenden gleichnamigen EP veröffentlicht. Kurz bevor das aus Prag stammende Quartett hierzulande auf diversen renommierten Sommerfestivals zu erleben sein wird, gibt die Band schon mal einen ersten Vorgeschmack auf ihr nächstes Studioalbum und die EP. https://www.blitzunion.com/

„Auf unsere Art sind wir doch im Grunde alle irgendwie Freaks. Und wir möchten unsere Fans dazu einladen, sich dem Blitz Union Movement anzuschließen“, sagt Frontmann Mark Blitz.

Ein Mix, den Mark Blitz, Schtorm, Govenor und Shodushi mit aufwändigen Visuals und ihrem futuristischen Bühnen-Look zu einem faszinierenden Gesamtkonzept kombinieren – wie Blitz Union auch jüngst mit ihrer erfolgreichen Tournee im Vorprogramm von Subway To Sally demonstriert haben, auf der die Tschechen als Special Guests für durchweg begeisterte Reaktionen sorgten. Nach seinem 2020 releasten Debütalbum „Absolution“ legt das Quartett nun mit dem ersten Song der brandneuen 5-Track-EP „Freak Anthem“ nach, auf dem sich die Industrial-Rocker im Jahr 2023 von einer neu definierten und noch eingängigeren Seite präsentieren. „Die Album-Tracks waren rückblickend vielleicht ein wenig überladen und stellenweise zu komplex. Auf den neuen Songs haben wir uns auf das Wesentliche konzentriert und das in den Vordergrund gestellt, was unseren Stil ausmacht: Starke Melodien, mitreißende Beats und tiefgründige Texte mit einer wichtigen Botschaft“, beschreibt Mark Blitz den modifizierten Band-Sound.

In diesem Festivalsommer sind Blitz Union u.a. auf dem M`Era Luna sowie auf dem Amphi Festival zu Gast:

17.06.23 CZ- Milovice – Votvirak Festival

22.07.23 CZ- Štedrá – Mix Music Fest

29.07.23 D- Forst (Lausitz) – Wigman Getöse

30.07.23 D- Köln – Amphi Festival Tanzbrunnen

12.08.23 D- Hildesheim – M’era Luna Festival

16.09.23 CZ- Horepník Festival

20.10.23 D- Hamburg – Markthalle als Special Guest von Subway To Sally

21.10.23 D- Berlin – Huxleys als Special Guest von Subway To Sally

10.11.23 CZ- Prag – Palác Akropolis