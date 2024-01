BLAZING ETERNITY :: Erster neuer Song seit 20 Jahren

Die dänische Doom/Gothic Metal Combo BLAZING ETERNITY meldet sich mit ihrem ersten neuen Song seit 20 Jahren zurück. „One Thousand Lights“ ist die erste Single des kommenden neuen Albums von einer der dänischen Pionierbands des melodischen Doom/Gothic Metal-Genres. Eine eingängige, melodische, raue und melancholische Melodie, die Fans von Katatonia, My Dying Bride und Paradise Lost gefallen wird. https://blazing.lnk.to/lights

Info;

Blazing Eternity wurde 1993 in Kopenhagen, Dänemark, gegründet und veröffentlichte 1996 und 1998 zwei erfolgreiche Demotapes, die zu einem Vertrag mit der deutschen Prophecy Productions führten. Daraus entstanden die beiden Alben „Times And Unknown Waters“ (2000) und „A World To Drown In“ (2003) sowie Auftritte auf großen Festivals wie dem Roskilde Festival und dem Wave Gotik Treffen.

Nach 2004 war die Band nicht mehr aktiv – bis 2011/2012, als sich Blazing Eternity für vier Konzerte in Dänemark und Deutschland reformierten.

Danach legte die Band eine Pause ein, begann aber 2019 heimlich mit der Arbeit an neuem Material – was zu einem brandneuen Album führte, das 2024 veröffentlicht werden soll. Gemischt und gemastert von Markus Stock Schwadorf (Empyrium, The Vision Bleak, Alcest, etc.), der auch die ersten beiden Alben von Blazing Eternity produziert hat.