BLAZE OF SORROW :: Neues Lyric Video der Melodic Black Metaller

BLAZE OF SORROW kündigen ihr neues Album „Vultus Fati“ an und streamen ihr neues Lyric-Video zu „Flammae“. Ihr siebtes Album „Vultus Fati“ werden die italienischen Melodic Black Metaller via Eisenwald veröffentlichen. https://ffm.bio/blazeofsorrow

Das Album wurde im Nion Studio von der Band selbst aufgenommen, im Elfo Studio mit Daniele Mandelli gemischt und von Jacob Hansen in den Hansen Studios gemastert. Das atemberaubende Cover-Artwork, das einen Krieger auf seinem Ritt ins große, abenteuerliche Unbekannte zeigt, wurde von Adam Burke entworfen. Zusätzliche Grafiken von Elisa Urbinati.