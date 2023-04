BEFORE THE DAWN :: Neuer Track vom Comeback-Album Ende Juni

Die finnische Melodic Death Metal Band BEFORE THE DAWN um Tuomas Saukkonen (Wolfheart) kehrt nach einer 10-jährigen Pause zurück und kündigt ihr neues Album „Stormbringers“ an, das am 30. Juni 2023 über Napalm Records erscheinen wird. Nun serviert die Band einen ersten Vorgeschmack auf das Album mit der Single „Destroyer“, zusammen mit einem Musikvideo.

Der frühere Gitarrist und Sänger Saukkonen ist hinter das Schlagzeug gewechselt, und der Voice Of Finland 2022-Finalist Paavo Laapotti hat alle Aufgaben des Sängers übernommen, während Juho Räihä von SWALLOW THE SUN – der seit 2006 bei BEFORE THE DAWN ist – die Leadgitarre spielt.

BEFORE THE DAWN on “Destroyer”:

„’Destroyer’ was the 1st song written for the new album and being the spark that ignited the whole writing process it deserves to be the 1st single as well. The song also reflects really well the rediscovered fire inside the band and our determination and strength we have gathered during the 10 years of hibernation.“