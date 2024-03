BEFORE THE DAWN :: Neue Single kurz vor EP-Release

BEFORE THE DAWN haben ihre brandneue Single „Chaos Sequence“ zusammen mit einem offiziellen Musikvideo veröffentlicht. Der Song stammt von der kommenden digitalen EP „Archaic Flame“, die am Freitag, den 8. März 2024 über Napalm Records veröffentlicht wird.

Order: https://napalmrecords.com/before-the-dawn

BEFORE THE DAWN über „Chaos Sequence“:

„‚Chaos Sequence‘ porträtiert die Unordnung der gegenwärtigen Zeit ebenso wie die Energie, die nach dem siegreichen Comeback-Jahr in der Band fließt. Das Chaos um uns herum wächst unaufhörlich, aber zumindest der Sturm im Inneren der Band kann leicht gebändigt und in neue Musik verwandelt werden.“