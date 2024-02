AUTUMNBLAZE :: 8. Album „Auf zerfetzten Schwingen“ draußen

Die deutsche Dark Metal Band AUTUMNBLAZE hat ihr neues Album „Auf zerfetzten Schwingen“ am 23.2. via Argonauta Records veröffentlicht. https://autumnblazeband.tumblr.com/

Mit ihrem achten Studioalbum halten AUTUMNBLAZE der Welt einen Spiegel vor, indem sie sich gegen jede Form von Gewalt und Kriegstreiberei stellen. Da Deutsch ihre Muttersprache ist, haben sich AUTUMNBLAZE dazu entschlossen, ausschließlich deutsche Texte zu verwenden, um die Botschaft noch deutlicher und authentischer zu vermitteln. „Auf zerfetzten Schwingen“ ist ein Manifest gegen den Krieg und alles, was er mit sich bringt. Es dient als Warnung, dass die Spirale der Gewalt niemanden verschont, wenn es keine Gegenbewegung gibt.

Die Musik auf diesem Ausnahmealbum ist roh, ungefiltert und strotzt vor unbändiger Wut und Leidenschaft und gibt all jenen eine Stimme, die sich in Zeiten der totalen Hysterie ungehört fühlen. So klingt Autumnblaze im Jahr 2024. „Auf zerfetzten Schwingen“ wurde von Autumnblaze zwischen Mai und November 2022 aufgenommen und produziert. Im März 2023 zauberte der legendäre Markus Stock, bekannt durch seine Arbeit mit Empyrium und The Vision Bleak, in seiner eigenen Klangschmiede Studio E einen herausragenden Sound.