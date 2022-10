ATROCITY :: Video zu „Desecration Of God“

ATROCITY haben das offizielle Video zur aktuellen Single „Desecration Of God“ veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Album „OKKULT III“, das am 20.01.2023 bei Massacre Records erscheint. Es wird als 2-CD Mediabook, limitierte Vinyl LP, limitiertes Box Set sowie in digitalen Formaten erhältlich sein. Das limitierte Box Set enthält das „OKKULT III“ 2-CD Mediabook, eine Flagge, einen Patch, zwei Postkarten sowie eine Autogrammkarte.

Hier kann man das Album bereits vorbestellen » https://lnk.to/okkult_III

Auf dem neuen Album sind Elina Siirala (Leaves‘ Eyes, Angel Nation), Zoë Marie Federoff (Catalyst Crime, Cradle Of Filth), Robse Dahn (Equilibrium) sowie Misstiq als Gastmusiker vertreten.

Alexander Krull produzierte, mischte und masterte das Album selbst, während es Stefan Heilemann (HEILEMANIA) erneut gelang, die Atmosphäre des Albums mit seinem Artwork perfekt einzufangen. Die mit dem Emmy Award preisgekrönte Sounddesignerin Katie Halliday („SAW“, „Stranger Things“, „Star Trek: Discovery“) sorgte auch bei diesem Album erneut für die düsteren Soundeffekte.