„Sakrileg“, das vierte Album der Doom/Death Metaller ATOMWINTER, wird am 10. Februar 2023 auf Gatefold LP, Digi CD, als limitiertes Boxset und digital bei Trollzorn veröffentlicht. Ein Lyric Video für den Track “ Until The Loss Ov God“ wurde nun vorab veröffentlicht. Fast 5 Jahre nach dem hochgelobten Vorgänger „Catacombs“ melden sich ATOMWINTER mit neuem Sänger zurück. https://atomwinter.bandcamp.com