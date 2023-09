ASP :: Ab Freitag auf Tour

Ab dem 15.September werden ASP ihr neues Album HORRORS live vorstellen – und auf der Tour einige Lücken auf der Landkarte schließen, die die in den April 2023 verschobene ENDLiCH! Tour offengelassen hat.

Bei den ersten beiden Shows sind NACHTBLUT Special Guest, die ihr aktuelles Album VANITAS im Gepäck haben, welches sich in die Top 20 der Deutschen Charts positionierte.

Als wäre diese Tour nicht bereits außergewöhnlich genug, hat sich der ASP-Mastermind einen ganz speziellen Wunsch erfüllt – und so kommen die Besucher zu einem besonderen akustischen Leckerbissen. Denn als „Very Special Guest“ wird die schweizerische Ausnahmeformation THE BEAUTY OF GEMINA gebeten, bei einem Teil dieser Konzertreise dabei zu sein. Eine lange Geschichte und Freundschaft verbindet diese beiden Ausnahmetalente, schon zwei Mal waren sie gemeinsam auf Tour, das letzte Mal vor über einem Jahrzehnt.

ASP- WELTUNTER HORRORS TOUR 2023

präsentiert vom Sonic Seducer

* Special Guest: Nachtblut

** Very Special Guests: The Beauty Of Gemina

15.09.2023 – Würzburg – Posthalle *

16.09.2023 – Heidelberg, Halle_02 *

22.09.2023 – Wuppertal, Historische Stadthalle **

23.09.2023 – Braunschweig, Millenium Event Center **

29.09.2023 – Bremen, Aladin **

30.09.2023 – Potsdam, Waschhaus **

01.10.2023 – Jena, F-Haus **

Tickets unter: https://www.aspswelten.de/shop/weltunter-horrors-tour-2023..78 und https://www.eventim.de/artist/asp/asp-weltunter-horrors-3372599/

Booking: Extratours, https://www.extratours.live/