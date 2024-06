ASENBLUT :: Video zum Titeltrack des kommenden Albums „Entfesselt“

Am 02. August 2024 erscheint mit „Entfesselt“ das brandneue Album der Melodic Viking Death Metal Band ASENBLUT rund um Frontmann Tetzel beim Label Massacre Records. „Entfesselt“ erscheint sowohl als CD Digipak als auch im Ltd. Box Set, als Ltd. Vinyl LP (Black, Silver, Transparent Green) und Digitalen Formaten, das Boxset enthält das CD Digipak, eine “Asenblut” Armschiene, Sticker sowie Autogrammkarte. Album Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://lnk.to/entfesselt

Nach einer ersten Video- und Single-Auskopplung zu „Unbesiegbar“, hat die Band heute ein Musikvideo zu ihrem Album Titeltrack veröffentlicht. Die neue ASENBLUT Single“Entfesselt“ ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen unter https://asenblut.bfan.link/entfesselt verfügbar,

Über den Song sagt Tetzel: „Die Giftigkeit einiger Menschen im Leben, die versuchen, uns zurückzuhalten und uns kleiner zu machen, als wir sind, muss bekämpft werden – sprenge die Ketten, lebe frei und nimm dir, was dir zusteht. Keine Kompromisse, keine Kapitulation. Erhebe deine Stimme, schlage dir auf die Brust und behalte den Kopf oben – jeden Tag heißt es: Du gegen dich selbst!“