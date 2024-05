ASENBLUT :: Erste neue Single aus kommendem Album „Entfesselt“

Am 02. August 2024 erscheint „Entfesselt“, das brandneue Album der Melodic Viking Death Metal Band ASENBLUT rund um Frontmann Tetzel beim Label Massacre Records, und wird als CD Digipak, Ltd. Box Set, Ltd. Vinyl LP (Black, Silver, Transparent Green) und Digitalen Formaten erhältlich sein. Das Boxset enthält das CD Digipak, eine „Asenblut“ Armschiene, Sticker und Autogrammkarte, Album Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://lnk.to/entfesselt

Heute erschien aus dem kommenden Album ein Musikvideo zur ersten Sigle „Unbesiegbar“, über die Tetzel uns verrät: „Wir schämen uns oft für Dinge, die wir nicht kontrollieren können und an denen wir keinen Anteil haben. Treten wir also einen Schritt zurück und betrachten wir das Gesamtbild. Schaut, was die Menschheit erreicht hat. Wir haben das Meer, das Land und den Himmel erobert und sogar begonnen, nach den Sternen zu greifen. Missbilligt nicht, was wir getan haben, um dort zu sein, wo wir jetzt sind. Die Menschheit kann großartig sein, wenn wir unser Potenzial ausschöpfen! Gemeinsam sind wir unbesiegbar, anpassungsfähig und stark!“

„Unbesiegbar“ ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen unter https://asenblut.bfan.link/unbesiegbar verfügbar,