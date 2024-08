ASENBLUT :: Brandneuem Musikvideo zum Album Release von „Entfesselt“

Um ihre neueste Album Veröffentlichung „Entfesselt“ gebührend zu feiern, werden die Melodic Death Metal Vikinger ASENBLUT heute nicht nur live auf dem Wacken Open Air zu erleben sein, auch hat die Band ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single „Nox Nostra Est“ online gestellt.

„Entfesselt“ ist ab sofort über Massacre Records als CD Digipak, Ltd. Box Set, als Ltd. Vinyl LP (Black, Silver, Transparent Green) und Digitalen Formaten erhältlich. Das Boxset enthält das CD Digipak, eine „Asenblut“ Armschiene, Sticker sowie Autogrammkarte. Bestellen könnt ihr euch den neuen ASENBLUT Longplayer hier: https://lnk.to/entfesselt

Über die neueste Single-Auskopplung, dem finalen Song auf der Platte „Nox Nostra Est“, verrät uns ASENBLUT Frontmann Tetzel: „Manchmal muss sich der Nostalgie hingegeben werden. Man kann die Vergangenheit nicht ändern, aber man kann aus ihr lernen. Fehler wurden gemacht und Verbindungen gekappt, aber es gibt immer einen neuen Tag – und die Nacht wird immer uns gehören. In Gedenken an die, die uns auf unserem Weg begleitet haben, und an die, die wir auf dem Weg verloren haben. Ein Loblied auf Tränen und das Lachen, ein erhobenes Glas in einer dunklen Taverne. Nox nostra est.“