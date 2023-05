ARKONA :: Neue Single vom kommenden Album

Die Pagan Metaller ARKONA veröffentlichen heute ihre zweite Single „Mor“, die aus ihrem kommenden neunten Studioalbum „Kob“ stammt, das am 16. Juni 2023 über Napalm Records erscheint.

Preorder: https://napalmrecords.com/arkona

Info:

Nach fünf Jahren der Stille präsentiert die Band ihr bisher düsterstes Werk. Basierend auf aktuellen Ereignissen unserer Zeit, wird jedes Problem der Menschheit in der Reihenfolge seines unausweichlichen Auftretens auf dem Album angedeutet.

In der epischen Hymne „Mor“ (ENG: Pest) verschmelzen die Energie des rohen Black Metals und die Spiritualität des Pagan Metals. Die beeindruckende stimmliche Bandbreite von Mastermind Masha „Scream“, die sowohl Dunkelheit als auch Hoffnungslosigkeit in ihren Gesang einfließen lässt, wird von beruhigenden akustischen Gitarrenelementen, beunruhigenden Blasinstrumenten und unerbittlichen Trommeln unterstrichen. Gefolgt von einem spirituellen Animationsvideo, taucht ARKONA tief in die Realitäten von Epidemien, Krankheiten und der größten Plage unserer Zeit ein: der menschlichen Existenz.