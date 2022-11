ANTIMATTER :: Neue Single „Fold“ online kurz vor Tourstart

Die neue Single „Fold“ von ANTIMATTER, dem düsteren, progressiven Art-Rock-Projekt des Liverpooler Singer/Songwriters Mick Moss, ist jetzt bei YouTube zu sehen. Moss wird diesen Monat auf eine Tournee gehen, um sein neues Album „A Profusion of Thought“ (18. November, Music In Stone) zu promoten. Die kommende Veröffentlichung, „A Profusion of Thought“, enthält 10 Tracks aus Moss‘ riesigem Archiv von ungehörten, nicht aufgenommenen Songs aus den Schreibsessions für frühere Antimatter-Alben. https://www.antimatteronline.com

16. November – ‚013‘, Tilburg, NL

17. November – „Helvete“, Oberhausen, DE

18. November – „Bergkeller Reichenbach“, Reichenbach im Vogtland, DE

25. November – „Metropool“, Enschede, NL

26. November – ‚De Boerderij‘, Zoetermeer, NL