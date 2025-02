…AND OCEANS :: Neuer Track

…AND OCEANS haben mit „Inertiae“ einen ersten Song von ihrem kommenden Album veröffentlicht, eine Fusion aus symphonischem Black Metal und kinetischen Industrial-Trance-Dance-Beats. Das Album „The Regeneration Itinerary“ erscheint am 23. Mai via Season of Mist.

Pre-order & Pre-save: https://orcd.co/andoceanstheregenerationitinerary

„Inertiae, der Bringer der Lähmung, der Wächter meines Schlafes“, sagt Sänger Mathias Lillmåns. „Derjenige, der meine Augen öffnet, mein Fleisch in Stasis hält und meinen Geist kaum die Oberfläche berührt. Dieser Track ist ein Dialog, wie ein Diener, der sich an seinen Herrn wendet, zwischen mir und dem Fluch meines Schlummers.“