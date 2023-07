Die griechischen Melodic Death Metaller AMONGRUINS haben ihr drittes Album „Land Of The Black Sun“ am 14. Juli 2023 auf Theogonia Records herausgebracht. Das Album kann im Fullstream u.A. bei YouTube angehört werden.

https://www.amongruins.net/

https://www.facebook.com/AmongRuins

Für Fans von Insomnium, Dark Tranquility, Before The Dawn, Wolfheart, Mors Principium Est, Be’lakor, In Flames, Hypocrisy und Amon Amarth.