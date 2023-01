ALPHAVOX :: Neues Projekt mit promienter Besetzung, inspiriert vom 4AD Label

Ein neues kollaboratives Projekt: ALPHAVOX entspringt den Gewölben des Musiklabels Solar Lodge; ins Leben gerufen von seinem Inhaber und kreativen Kopf: Artaud Seth (MERCIFUL NUNS, ehemals GARDEN OF DELIGHT) und umgesetzt von einer elitären Kollaboration von Label- und Gastmusikern. Geboren aus dem kollektiven Wunsch, das dynamische und individuelle Potenzial verschiedener Künstler in einem kohärenten Projekt zu bündeln und inspiriert vom britischen Label 4AD, wurde der Kreativität freien Lauf gelassen. Das Ergebnis ist ein Triumph kreativer Brillanz, der sich in einem einzigartigen, homogenen Werk voller dunkler Energie und subtiler Texte niederschlägt, das vielleicht eher wegen als trotz des vielfältigen Inputs der verschiedenen Songwriter möglich wurde. http://www.alphavox.earth

Die beteiligten Musiker und Sänger von Solar Lodge sind: Din-Tah Aeon (AEON SABLE), Aeleth Kaven (LA SCALTRA), Ashley Dayour (WHISPERS IN THE SHADOW), John Wolf (YOUR LIFE ON HOLD) und Artaud Seth (MERCIFUL NUNS). Weitere Mitwirkende sind Mike York (ehemals GARDEN OF DELIGHT), Lars Kappeler (SWEET ERMENGARDE) und Rev Gonz (ehemals LOVE LIKE BLOOD).

Ihr Debütalbum: ALPHAVOX soll im März 2023 veröffentlicht werden.