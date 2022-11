AHAB :: Neues Lyric-Video kündigt Album Nr.5 an

Nach ihrem chartstürmenden 2015er-Album „The Boats Of The Glenn Carrig“ und dem „Live Prey“ (2020) werden Extrem Doom Metaller AHAB 2023 ihr 19-jähriges Bandjubiläum in glorreichem Stil feiern: Am 13. Januar 2023 kehren die vier deutschen Musiker mit ihrem fünften Studioalbum „The Coral Tombs“ auf Napalm Records zurück. Die Veröffentlichung wird ihr erstes Album seit acht Jahren sein. Nun haben AHAB ein Lyric Video zu ihrer ersten Single und dem Eröffnungssong des Albums, „Prof. Arronax‘ descent into the vast oceans“, veröffentlicht. In dem Song ist ULTHAs Chris Dark als Gastsänger zu hören.

Info: Die Könige des nautischen Dooms – ein Genre, das sie selbst erfunden haben – interpretieren wieder einmal einen maritimen Roman, diesmal inspiriert von Jules Vernes Meisterwerk 20000 Leagues Under The Sea. In sieben neuen Tracks nehmen AHAB ihre Fans mit auf eine neue musikalische Reise mit Kapitän Nemo und Professor Arronax. In ihrer gesamten Diskographie kommt die Band mit „The Coral Tombs“ einem echten Soundtrack wohl am nächsten: es ist böse, es ist sehnsüchtig, es ist traurig, es ist meditativ, es ist höhlenartig, es ist riesig, es ist lächerlich episch und so schwer wie der kolossale Tintenfisch selbst!