AHAB :: Neue Single zum Album-Release

Heute haben die extremen Doom-Metal-Meister AHAB ihr fünftes Studioalbum „The Coral Tombs“ über Napalm Records herausgebracht. Es ist das erste Album der Band seit acht Jahren und um das neue Album von AHAB gebührend zu feiern, hat das deutsche Quartett heute einen Videoclip zu ihrer letzten Single „Mobilis in mobili“ veröffentlicht. https://lnk.to/AhabTheCoralTombs

Gitarrist Christian Hector kommentiert:

„“Mobilis in mobili“ ist eine ziemlich höhlenartige Reise. Musikalisch fühlt es sich an wie ein Stück, das bis zum allerersten AHAB-Song ‚The Stream‘ aus dem Jahr 2004 zurückreicht, und sogar noch weiter in die frühen 90er Jahre, als der Death Metal explodierte. Ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr dieses spezielle Riff im Mittelteil hört. Mobilis in mobili“ ist verdientermaßen in unserem Live-Set gelandet, denn es ist ein Vergnügen, es auf der Bühne zu spielen. Das Video zur dritten Single unseres neuen Albums ‚The Coral Tombs‘ wurde während unseres ersten Live-Gigs auf einem Schiff aufgenommen: der MS Stubnitz in Hamburg, Deutschland.