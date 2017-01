WOLVENNEST

“Wolvennest”

(Dark Ambient)

Wertung: sehr gut

VÖ: 27.01.2017

Label: Ván Records

Das Album “Wolvennest” der gleichnamigen Band, die sich auch gerne mal ohne Vokale WLVNNST schreibt, wurde Anfang 2016 bereits über Weme Records auf Vinyl veröffentlicht und nun gibt es Nachschub via Ván Records. Da Albin Julius und Marthynna von DER BLUTHARSCH AND THE INFINITE CHURCH OF THE LEADING HAND nicht nur als Gäste dabei waren, sondern auch an dem Album mitgeschrieben haben, bekommt man das “featuring….” gleich mit dazu.

Ich glaube, man wird beim Genuss des Albums und wenn man darüber erzählen möchte, nicht um einen anderen Bandnamen herumkommen: (DOLCH). Beide Bands erschaffen unglaubliche Klanglandschaften voller Atmosphäre und Wärme, die ich nur als wunderschön bezeichnen kann. Auch ist es die Sängerin, die dich mit betörender Stimme immer weiter in die Landschaft hineinlockt, bis du dich schlussendlich darin verlierst und nicht mehr hinausfinden möchtest.

“Unreal” z.B. ist so ein Song, der unter Kopfhörern und heimeliger Atmosphäre genossen, eine unglaubliche Kraft entwickelt und bei der Marthynnas Stimme beinahe wie ein Zauberspruch wirkt, der dich aus der Realität verbannt. “Partir” und “Out of darkness deep” müssen und können ohne Gesang auskommen, drücken dir aber ein Ticket für dein Kopfkino in die Hand, welches du gerne immer wieder einlöst. “Tief unter” der Oberfläche scheint etwas unendlich bedrohliches zu schlummern; vielleicht unser Unterbewusstsein oder Cthulu, das muss jeder für sich selbst herausfinden, aber diese Atmosphäre ist dunkel und durch die monotonen (im positiven Sinne) 20 Minuten gerät man unweigerlich in Trance. Der letzte Song “Niut noire de l’âme” fällt ein wenig an, aber bis dahin hat man einen Hochglanz-Independentfilm vor seinem inneren Auge ablaufen sehen, der seinesgleichen sucht.

Dies ist ein Album, bei dem ich die CD-Version bevorzuge, denn es wäre beinahe unverzeihlich, durch den Seitenwechsel aus der Entspannung und Reflektion gerissen zu werden. Aber ihr habt die Wahl: CD oder Vinyl ist bei Ván Records erhältlich. (chris)