WE ARE TEMPORARY

"Embers"

(Electro)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 26.01.18

Label: Trisol Music Group

Wie oft habe ich mich schon nach guten innovativen Electro Bands gesehnt. Irgendwie klang doch immer alles recht ähnlich. Da kommen WE ARE TEMPORARY doch gerade recht die in der Vergangenheit bereits mit PROJECT PITCHFORK auf Tour waren. Schon das Vorgängeralbum “Crossing Over” war großartig und nun gibts mit “Embers” weitere neue Musik in dem ganz typischen und unkonventionellen Sound dieser Band.

Das besondere ist unverkennbar der ziemlich einzigartige Gesang, der des-öfteren alles andere als gerade klingt. Doch das hat nichts mit Unvermögen zu tun, ganz im Gegenteil, alles ist Stilmittel und das sitzt perfekt wie die bekannte Faust aufs Auge! Obendrein schafft man es mit sehr innovativen und abwechslungsreichen elektronischen Sounds extrem interessant zu klingen. Eingängige Synthieflächen kombinieren sich mit rhythmischen Beats die dann im nächsten Moment wieder total spannende Loops drehen um asymmetrisch zu erscheinen.

Jeder Song steckt voller Überraschungen und als Hörer ist man gefangen im tiefen Universum aus Gesang und dem schier unendlichen Pool aus Klängen und Sounds. Selten habe ich so viel Klangintelligenz gehört und dieser Mut mit Genre übergreifenden Elementen zu spielen führt zu einem kaum greifbaren Ergebnis. Das recht zurückhaltende “Winter” gehört genauso zu den Highlights wie “Animals”, das düstere “Echos” oder das extrem melodieträchtige “Shadows”.

Wer also glaubt in der Electro Musik wäre schon alles erzählt, der sollte sich die Musik von WE ARE TEMPORARY anhören. Genauso Besonders wie die Musik ist kann man die Band auch Live erleben, die Optisch ganz besonders Reize zu setzen wissen. Wer sich genauer mit der Musik beschäftigt kann auch erfahren das man weit über die Szene Grenzen Remixe macht. So viel Abenteuerlust habe in in dieser musikalischen Sparte schon lange nicht mehr erlebt. Da wo andere schon lange ihren musikalischen Horizont gefunden haben, sind WE ARE TEMPORARY gerade erst gestartet auf ihrer Klangreise. (michi)