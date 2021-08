Die Berliner Romantic Gothic Band VLAD IN TEARS hat ihre neue Single “I Can ´t Get Over It” mitsamt Video veröffentlicht. In einigen Wochen kann man die Band zudem auf zwei Liveterminen erleben, eine Tour ist für Frühjahr 2022 geplant:

20.08.2021 – Stella Nomine Festival, Torgau (facebook.com/StellaNomineFestival)

17.09.2021 – Konzertsommer im Revier, Gelsenkirchen (https://fb.me/e/29kYPzOXO)