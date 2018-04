VENOM

“The Singles”

(Black Metal)

Wertung: braucht man nicht wirklich

VÖ: 13.04.2018

Label: Dissonance

Webseite: Facebook

Re-releases, Repackaging und Compilations sind immer Geschmackssache, aber auch wenn ich VENOM sehr schätze, ist diese Veröffentlichung nur für Allessammler gedacht.

Die fünf Singles

“In League with Satan / Live like an Angel” (1981),

“Bloodlust” / “In Nomine Satanas” (1982),

“Die Hard” / “Acid Queen” (1983),

“Warhead / “Lady Lust” (1984) und

“Manitou” / “Women” (1984)

wurden erneut kompiliert und dabei hat man sich an den 7”-Releases orientiert. Dadurch fehlen “Seven Gates of Hell” von der “Warhead”-12” und “Dead of the Night” von der “Manitou”-Maxi.

Mehr gibt es auch schon nicht zu sagen … außer, dass es aus heutiger Sicht extrem käsig wirkt, wenn man Single-Edits von Black Metal-Songs anfertigt. Aber wer Bock auf den Black’n’Roll’n’Sleaze von VENOM hat, sollte sich geschwind die Alben zulegen. Lohnt sich immer noch! (chris)