TOMORROW’S EVE

“Mirror Of Creation III – Project Ikaros”

(Prog Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 27.04.2018

Label: BAZE Records | Dr. Music Records

Webseite: Homepage / Facebook

Nach 10 Jahren Pause meldet TOMORROW’S EVE aus dem Saarland zurück mit 11 neuen Tracks, die quasi den dritten Teil der “Mirror Of Creation” Reihe darstellen (2006 erschien “Mirror Of Creation II – Genesis”). Die Band, die bereits Ende der 1990er Jahre ihr erstes Album veröffentlichte, präsentiert sich in der Besetzung leicht verändert, so sind Mike LePond (Symphony X) und John Macaluso (Yngwie Malmsteen, Labyrinth) neu an Bord. Musikalisch bekommt der Hörer abwechslungsreichen Prog Metal um die Ohren gehauen, der zwischen wilden, extremen Strukturen und klaren, bombastischen Passagen ein recht breites Spektrum abdeckt. In den knapp 70 Minuten Spielzeit gibt es viel zu entdecken für den Prog Fan, der sich um die grundsätzliche Qualität der Musik und der Produktion schon mal keine Sorgen machen muss bei dem neuen Output von TOMORROW’S EVE. Am einfachsten ist es, mal in die bereits veröffentlichten Songs reinzuhören, um zu entscheiden, ob der Stil gefällt. (eller)