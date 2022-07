THEN COMES SILENCE :: Neues “Album” Hunger der Post Punker veröffentlicht

Die schwedischen Post Punker THEN COMES SILENCE haben nun ihr sechstes Studioalbum mit dem Titel “Hunger” auf Metropolis Records veröffentlicht. In der Post-Covid-Welt meinte Alex Svenson von THEN COMES SILENCE kürzlich: “Was bringt es, Songs über die Apokalypse und die unausweichliche Zukunft zu schreiben, die in Dunkelheit getränkt sind, wenn die Medien das schon besser können? Stattdessen geben wir euch mit unserem neuen Album HUNGER das Licht.” THEN COMES SILENCE hat sich für “Hunger” einige hochkarätige Musiker ins Boot geholt, darunter William Faith (Faith and the Muse, Bellwether Syndicate) und die schwedische Alternative-Szene-Legende Niklas Rundquist (der in den 1980er Jahren mit Leather Nun arbeitete). https://thencomessilence.bandcamp.com/album/hunger