THE TRILLIONAIRS

“Haunted” 7inch

(Psychobilly)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 09/2017



Label: Killjoy Records

Dank des Labels Killjoy Records dreht sich mein Plattenspieler mal wieder. In Rotation gerät dabei die neue 7 Inch Scheibe der deutschen Psychobilly Band mit dem schönen Namen THE TRILLIONAIRS. Namengebend ist dabei der Song “Haunted” auf der A Seite, der in prächtiger Geschwindigkeit und coolem Rhythmus die Wreckleiber und Tanzbeine in Bewegung bringen dürfte.

Auf der B-Seite befindet sich der Song “Alcohol” der ebenso sehr schnittige Psycho Sounds zu bieten hat die viel Freude bereiten. Aus der Gitarre werden sehr coole Riffs und Solis heraus gequetscht sodass es eine wahre Pracht ist dem akustischen Output der Vinyl zu lauschen.

Cooles Teil, sollte in jeder gut sortieren Sammlung stehen! (michi)