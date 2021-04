THE SISTERS OF MERCY :: Tribut-Sampler an Sisters zusammengestellt

“Black Waves Of Adrenochrome – The Sisters Of Mercy Tribute” erscheint am 25.06. bei Metalville Records (Rough Trade) mit seltenen und gesuchten Versionen einiger der bekanntesten Sisters Klassiker in neuem Gewand, eingespielt von Kultbands aus der Metal- und Gothicszene.

TRACKLIST:

Frown – Heartland

Atrocity – More

In Extremo – This Corrosion

Paradise Lost – Walk Away

Cradle Of Filth – No Time To Cry

Deadlock – Temple Of Love

Nevergreen – More

Maryslim feat. Jyrki69 – This Corrosion

Daeonia – Alice

Kreator – Lucretia My Reflection

Cadaverous Condition – Floorshow

Dan Swanö – Lucretia My Reflection

Dreadful Shadows – 1959

Crematory – Temple of Love

CO Box – Marian