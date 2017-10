THE RETARDED RATS “I Hate Chocolate” (Garage / Psychobilly)

THE RETARDED RATS

“I Hate Chocolate” Flexidisc

(Garage / Psychobilly)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 08/2017

Label: Killjoy Records

Facebook

Wie geil ist das denn? Killjoy Reocords steht ja bekanntlich auf die guten alten Tonträger der 80er Jahre. So durfte ich bisher schon via Kassetten und natürlich Single Vinyls die Mucke dieses Label hören. Nun aber setzt man noch einen drauf denn es kommt eine Flexi Disc!

Die Felxi Disc gab es früher oft als Beilage von Magazinen, weil die ebenso flexibel und biegsam waren. Natürlich ist die Tonqualität etwas schlechter wie bei einer Vinyl, trotzdem ist es wundervoll mal wieder so eine Disc in der Hand zu halten. Außerdem passt gerade diese Soundqualität optimal zu der hier zu hörenden Musik denn man fühlt sich akustisch gleich mal einige Jahre in die Vergangenheit gebeamt.

THE RETARDED RATS ist die Band der Labelköpfe Anna und Flatty Killjoy und die haben auf dieser Flexi Disc zwei sau coole Songs verewigt, die jede Menge Spaß bereiten. Rasant, ein bisschen schräg und ungebremst knattert “The Head And The Axe” auf der A-Seite los. Garage, Psychobilly, Batcave, Punk, Surf…all diese Bezeichnungen passen in den Sound von THE RETARDED RATS!

“Suvival” ist etwas melodischer und weniger impulsiv aber nicht geringer cool. Hier steckt eine ordentliche Portion “spooky” Sound drin. Vor allem der sensationelle Gitarrensound ist grandios und ein absolutes Highlight.

Diese auf 500 Exemplare limitierte Flexi muss man als Fan dieser Musik einfach haben. Auch Nostalgiker werden mit dieser weißen Flexi ihren Spaß haben! Holt euch das Teil und unterstützt diese ungebremste Liebe zu den guten alten Tonträgern! (michi)