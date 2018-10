THE KNUTZ

“We Are The Monsters”

(Gothic Rock)

Wertung: Gut

VÖ: 11/2017

Label: af-music

Kürzlich hatte ich erste das neue Album der brasilianischen Gothic Rock Band THE KNUTZ besprochen. An dieser Stelle wollte ich dann ebenfalls auf das wieder verfügbare 2015er Album “We Are The Monsters” aufmerksam machen, welches Ende 2017 nochmals eine erneute CD Auflage bekommen hat.

Dieses Album zeigt sich noch ein klein bisschen kontroverser und die Post-Punk und auch Bat-Cave Elemente sind noch um einiges stärker ausgeprägt. Das hat den Effekt das alles ein klein bisschen Konfus wirkt, allerdings ist das sehr sympathisch und eben “Goth`n`Roll”. Es gibt einige sau-coole Tracks wie den Opener “Where The Souls Dance Free” oder den Titelsong “We Are The Monsters”.

Immer wieder sehr auffällig sind die verwendeten Keyboard Einsätze, die jedes Mal aufhorchen lassen und die Musik zu etwas Besonderem machen in einem Genre das sonst doch oft wenig Abwechslung bietet. Gleiches gilt für den immer wieder wandelbaren Gesang, der ein ums andere Mal Überraschungen parat hat und die Spannweite von düsterem Gothic Vocals bis zum schrillen Punk Shouts alles bietet. Genau das ist auch das finale Wort zu diesem Album das wirklich Spaß macht. Brasilien rocks! (michi)