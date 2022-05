THE HU :: Monoglische Rockband mit neuer Single als Vorgeschmack auf’s 2. Studioalbum

Die mongolische Rockband THE HU haben heute ihre neue Single “This Is Mongol” veröffentlicht. Ein Vorgeschmack auf ihr zweites offizielles Studioalbum, das noch in diesem Jahr über Better Noise Music erscheinen soll. Mit “This Is Mongol” verbinden The HU die Welt mit der mongolischen Kultur und ihren einzigartigen Grundwerten: Der Erhaltung der Natur und der spirituellen Verbindung mit der Erde. Diese Grundwerte werden auch in ihrem neuen, offiziellen Video zu “This is Mongol”, das ebenfalls heute veröffentlicht wurde, in vollem Umfang gezeigt. Die tiefgehenden Texte widmen sich dem mongolische Volk, während sich die Band Wohlstand und Frieden für alle wünscht. Nachdem ihr Debütalbum The Gereg 2019 auf Platz 1 der World Album und Top New Artist Charts gelandet ist, freuen sich The HU darauf, endlich neue Musik für ihre Fans zu veröffentlichen. Die Band befindet sich derzeit auf ihrer US Black Thunder Tour und hat kürzlich auf dem Coachella Festival gespielt, wo sie von den Kritikern hoch gelobt wurde. Später im Sommer werden sie außerdem mit Five Finger Death Punch und Megadeth auf US Tour gehen.

Sänger und Tumur-Huur-Spieler Jaya kommentiert: “We shot in the Mojave Desert, Nevada and the environment reminded us of Gobi Desert in Mongolia. We enjoyed shooting the video, which happened during our tour and gave us a little break to reminisce about home. The song perfectly matched the environment we made the video in. It was one of the best memories we created as a band and it was special because our producer Dashka was with us to oversee the whole process.”