Am 9. April hat die chilenische Goth Rock Band SOMBERWIND ihr Album “Remain” veröffentlicht (-> Review hier lesen). Nun gibt es mit dem Song “Coven” ein drittes Video zu sehen und hören. www.facebook.com/somberwind

Die Band: “if you are going to twist fate in your favor using human or supernatural tricks…you will never be able to get out of that game and you will have no choice but to remain trapped until you pay the price”.