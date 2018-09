NOX INTERNA

“A Minor Road”

(Gothic)

Wertung: Geht so

VÖ: 06/2018

Label: Echozone

NOX INTERNA aus Spanien konnten vor einiger Zeit mit dem Album “Spirital Havoc” eine hervorragende musikalische Note in dem Bereich des Gothic Rocks abliefern. Mit starken Produzenten im Hintergrund, die bereits namhafte Szenegrößen versorgt hatten, konnte man schnell Fuß fassen und ebenfalls überzeugend als Support von Bands wie UNZUCHT auftreten. Mit “A Minor Road” ist nun eine kleine Geschmacksprobe mit neuen Songs zu haben.

Die Stücke “A Minor Road” und “Doomed Generation” passen dabei in die folgerichtige Entwicklung der Band wobei man auch aufpassen sollte, dass die Musik nicht zu glatt und perfektioniert wird und man damit in diese Gothic Schlager Ecke abdriftet. Da war das bereits genannte Album doch noch etwas exzentrischer und somit authentischer. Mit “Entre Dos Tierras” ist dann auch noch eine Coverversion von den HEROS DEL SILENCIO dabei, da werden einige Erinnerungen an das Jahr 1990 erweckt, als dieser Song immer und überall zu hören war. Sicherlich war diese spanische Band maßgeblich daran beteiligt, dass es heute eine Band wie NOX INTERNA gibt. Ob einen diese Coverversion nun zusagt oder nicht dürfte wohl sehr differenziert ausfallen. (michi)